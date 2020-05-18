Российский самолет пятого поколения проходит испытания.

Российский истребитель Су-57 отработал беспилотный режим. Об этом рассказали журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист объяснил, что самолет прошел тесты по беспилотному режиму работы в рамках государственных испытаний.

Происходит отработка беспилотного режима на базе летающей лаборатории Т-50. Летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций прокомментировал эксперт

Напомним, что Су-57 (опытном название Т-50) является отечественным истребителем пятого поколения. Он создан для ликвидации всех видов целей противника. Впервые самолет поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку самолетов подписан представителями ВКС РФ на форуме "Армия-2019". Производитель должен поставить заказчику 76 самолетов.

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Видео: YouTube / Минобороны России