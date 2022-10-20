Истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта в США

ВВС США не поделились подробностями о судьбе пилота самолета.

Американский истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта. Об этом в социальных сетях рассказали представители пресс-службы 388-е авиационного крыло Военно-воздушных сил США, которые были размещены на авиабазе Хилл. Этот военный объект размещен вблизи города Солт-Лейк-Сити. В настоящее время специалисты не рассказали ничего о причинах крушение воздушного судна или судьбе экипажа.

F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют. пресс-служба ВВС США

Жители Ейска оказывают помощь эвакуированным жильцам сгоревшего дома.

Фото и видео: Telegram / SHOT