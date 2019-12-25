Жители Ейска оказывают помощь эвакуированным жильцам сгоревшего дома

В городском Дворце культуры продолжают работу эвакуационный пункт и пункт сбора гуманитарной помощи.

Жители Ейска объединились для оказания помощи жителям девятиэтажки, на которую вечером понедельника, 17 октября, упал самолёт Су-34. Жители передают гуманитарные посылки пострадавшим в ходе трагедии. Об этом сообщила депутат Совета муниципального образования Ейский район Ирина Былино в беседе с телеканалом "360".

Это наша общая боль, общая беда. Со вчерашнего дня мы в эпицентре событий. Вчера работали на эвакуационном пункте в городском Дворце культуры — туда пришел весь город. Помощь предлагали, услуги размещения, транспорта — все, что возможно. Ирина Былино, депутат Совета муниципального образования Ейский район

Также во дворце Культуры открыт пункт гуманитарной помощи. В соцсетях появилась специальная группа, в которой оперативно сообщают, какая именно помощь нужна прямо сейчас.

Напомним, что трагедия произошла накануне вечером. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик потерпел крушение и упал на 9-этажный жилой дом. В результате возник пожар, погибло 13 человек, трое из которых дети. Ещё 19 человек пострадали, четверых доставили в Краснодар при помощи санавиации.

Ранее мы сообщили о том, что в Ейске организовали стихийный мемориал после падения самолёта.

Фото: Телеканал "360"