МЧС: разбор завалов после крушения Су-34 в Ейске завершен, погибло 13 человек

В Минздраве рассказали о медицинской помощи пострадавшим.

Помощник российского министра по здравоохранению Алексей Кузнецов рассказал о том, что согласно последним данным, жертвами трагедии с падением самолета в Ейске стали 13 человек. В этом списке оказались трое несовершеннолетних. Ранено 19 человек.

По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября 13 человек погибли. Алексей Кузнецов, эксперт

Специалист пояснил, что четверо пострадавших были госпитализированы в Краснодарскую краевую больницу, остальные раненые продолжают получать лечение в больнице города Ейска. Кузнецов подчеркнул, что пациентам оказывается как медицинская, так и психологическая поддержка. Вопрос находится под личным контролем Михаила Мурашко

В Ейске упал самолет Су-34 на жилой дом.

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