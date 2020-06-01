МЧС: разбор завалов после крушения Су-34 в Ейске завершен, погибло 13 человек

Помощник российского министра по здравоохранению Алексей Кузнецов рассказал о том, что согласно последним данным, жертвами трагедии с падением самолета в Ейске стали 13 человек. В этом списке оказались трое несовершеннолетних. Ранено 19 человек.
По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября 13 человек погибли.
Алексей Кузнецов, эксперт
Специалист пояснил, что четверо пострадавших были госпитализированы в Краснодарскую краевую больницу, остальные раненые продолжают получать лечение в больнице города Ейска. Кузнецов подчеркнул, что пациентам оказывается как медицинская, так и психологическая поддержка. Вопрос находится под личным контролем Михаила Мурашко
В Ейске упал самолет Су-34 на жилой дом.
Фото и видео: социальные сети
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