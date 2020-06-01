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МЧС: разбор завалов после крушения Су-34 в Ейске завершен, погибло 13 человек

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В Минздраве рассказали о медицинской помощи пострадавшим.

Помощник российского министра по здравоохранению Алексей Кузнецов рассказал о том, что согласно последним данным, жертвами трагедии с падением самолета в Ейске стали 13 человек. В этом списке оказались трое несовершеннолетних. Ранено 19 человек.

По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября 13 человек погибли.

Алексей Кузнецов, эксперт

Специалист пояснил, что четверо пострадавших были госпитализированы в Краснодарскую краевую больницу, остальные раненые продолжают получать лечение в больнице города Ейска. Кузнецов подчеркнул, что пациентам оказывается как медицинская, так и психологическая поддержка. Вопрос находится под личным контролем Михаила Мурашко

В Ейске упал самолет Су-34 на жилой дом.

Фото и видео: социальные сети

 

Теги: авиакрушение, гу мчс, ейск, минздрав, су-34
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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