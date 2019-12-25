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В Ейске организовали стихийный мемориал после падения самолёта
Сегодня, 12:56
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В Ейске организовали стихийный мемориал после падения самолёта

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Горожане принесли цветы и игрушки во двор дома, на который упало воздушное судно.

Утром вторника, 18 октября, в Ейске организовали народный мемориал во дворе дома, на который упал самолет Су-34. Горожане принесли цветы, игрушки и свечи, чтобы почтить память погибших. Об этом сообщил телеканал "360".

Напомним, что трагедия произошла накануне вечером. Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик потерпел крушение и упал на 9-этажный жилой дом. В результате возник пожар, погибло 13 человек, трое из которых дети. Ещё 19 человек пострадали, четверых доставили в Краснодар при помощи санавиации.

Предварительно в СК РФ отметили, что воздушное судно упало из-за технической неисправности. 

Фото: Телеканал "360"

Теги: ейск, народный мемориал, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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