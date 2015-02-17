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Четверо пострадавших при ЧП в Ейске доставлены санавиацией в Краснодар

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Анна Минькова раскрыла подробности о состоянии пострадавших при падении самолета в Краснодарском крае.

В Краснодар доставили санавиацией четверых пострадавших в результате крушения самолета в Ейске. Соответствующее заявление перед журналистами сделала заместитель главы региона Анна Минькова. Чиновница пояснила, что в настоящее время все пациенты находятся в реанимации, а их состояние медиками оценивается как тяжелое или крайне-тяжелое. У всех раненых диагностировано отравление угарным газом. В частности, 17-летний подросток получил ожоги дыхательных путей, 51-летний пациент - ожоги 80% тела, переломы конечностей. Врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 73-летнюю женщину. У пятилетней девочки выявлен отек мозга и ишемические повреждения.

Напомним, что вечером 17 октября 2022 года самолет Су-34 упал в одном из жилых кварталов Ейска. По предварительным сведениям, летчик успел катапультироваться. В девятиэтажном доме здании начался пожар, на место прибыли экстренные службы. Жертвами трагедии стали 13 человек, 19 человек считаются пострадавшими.

СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: авиакрушение, анна минькова, ейск, краснодарский край, регионы, санавиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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