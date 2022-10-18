  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:10
154
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СК России по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске возбуждено уголовное дело

0 0

Светлана Петренко прокомментировала трагедию в Краснодарском крае.

Главное управление Следственного комитета по факту крушения самолёта Су-34 в городе Ейске Краснодарского края возбудило уголовное дело. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница добавила, что на место инцидента в срочном порядке были направлены криминалисты из центрального аппарата. Военные представители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии, жертвой которой стали 13 человек.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

Теги: авиакрушение, ейск, краснодарский край, следственный комитет, су-24, уголовное дело
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии