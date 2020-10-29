Истребитель F-16 перехватил самолет над митингом Трампа

Президент США выступил под звуки пролета боевого самолета в Аризоне.

Американский истребитель F-16 перехватил самолет над митингом Дональда Трампа. По данным местного телеканала CNN, в воздушном пространстве Аризоны оказался небольшой борт. Пилот сначала не отвечал на попытки связаться с ним по радио. Он отреагировал только тогда, когда боевой самолет начал отправлять сигнальные ракеты в его направлении. Затем военные сопроводили нарушителя до границы запрещенной для полетов зоны.

Следует отметить, что действующий глава Белого дома не был в курсе ситуации. Однако он услышал звук истребителя.

Обожаю этот звук, обожаю его. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти, чтобы эти ребята оказались в воздухе — пришлось выбивать деньги у демократов Дональд Трамп, президент США

Политик уточнил, что сигнальные ракеты были выпущены в рамках демонстрации новых трат администрации Белого дома на национальную оборону. При этом толпа избирателей приветствовала слова Трампа аплодисментами и выкриками "США".

Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков, помешавшей ей стать президентом.

Видео: CNN