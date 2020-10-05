Историк Олег Соколов даст показания в суде 12 октября

Заседание назначено на 12:00.

Следующее заседание по делу историка Олега Соколова состоится 12 октября. Сторона защиты продолжит представлять свои доказательства, передал корреспондент Piter.TV.

В понедельник, 5 октября, адвокаты подсудимого Сергей Лукьянов и Александр Торгашев огласили психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой были готовы 26 декабря 2019. Она показала, что в день убийства и позже Соколов не страдал психическими заболеваниями и находился во вменяемом состоянии.

Далее защитники ознакомили участников суда с вещественными доказательствами: содержимым телефона Олега Соколова и ноутбука Анастасии Ещенко. Была зачитана переписка подсудимого с его детьми, а на ноутбуке убитой прочитала переписку девушки с ее другом. В ней она сообщает о травле со стороны единомышленников Евгений Понасенкова. Также SMS с угрозами поступали Олегу Соколова, в них упоминался "Женечка".

В следующий раз на заседании будет допрошен сам историк. Кроме того, ожидаются двое свидетелей, которые дадут характеристику личности подсудимого.

Ранее историк Соколов представил свою версию убийства Анастасии Ещенко.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга