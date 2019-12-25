Экспертиза показала, что Понасенков привел Соколова к "истощению личностных ресурсов"

Деятельность научного оппонента негативно сказалась на его состоянии, выявили специалисты.

В понедельник, 5 октября, в Петербурге проходит очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова. Защитник подсудимого Сергей Лукьянов зачитал результаты психолого-психической экспертизы. Она показала, что психического расстройства у мужчины в день убийства не было.

Психиатр постановил, что у Соколова имеются акцентурированные личностные черты: демонстративность, желание быть в центре внимания, склонность к браваде и риску. Проблем с наркотиками и алкоголем у подсудимого не было.

Психолог установил, что на эмоциональное состояние историка сильно повлиял конфликт с его научным оппонентом Евгением Понасенковым. Учитывая особенности личности, такие как потребность в самоактуализации, желание выглядеть неординарной личностью и другие, травля со стороны оппонента ухудшила его психо-физические состояние и породила комплекс негативных переживаний, чувство несправедливости и безнаказанности. На ухудшение состояния также повлияли конфликты с Анастасией Ещенко из-за его детей. Отношения пары начали портиться после лета 2019.

Евгений Понасенков также выступал на одном из судебных заседаний по делу Соколова.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга