Историк Соколов представил свою версию убийства Анастасии Ещенко

Мужчина утверждает, что изначально намеревался сделать выстрел в сторону.

Защитник подсудимого Олега Соколова Сергей Лукьянов представил версию убийства Анастасии Ещенко, рассказанную самим обвиняемым. Адвокат зачитал рассказ историка, который тот представил при прохождении психолого-психической экспертизы, передает корреспондент Piter.TV.

По словам Соколова, в роковой день пара отмечала пятилетие знакомства. Ещенко назвала его "лучшим историком в России". Мужчина решил поинтересоваться, когда он сможет увидеть своих детей. Это привело Ещенко в бешенство. По версии историка, девушка ворвалась в комнату с ножом и шарфом, и начала резать вещь, чтобы ничего "не напоминало ей о Соколове". Подсудимый стал снимать возлюбленную на видео, она уронила его и со словами "Проклятье" выбежала из квартиры.

В отсутствии девушки бывший доцент СПбГУ попытался успокоиться. Когда Ещенко вернулась, конфликт продолжился. Чтобы ее успокоить, Соколову, как он отметил, "пришла идиотская идея" броситься к обрезу, чтобы звук выстрела успокоил потерпевшую. Она в свою очередь бросилась на мужчину с ножом. В этот момент он поднял руку и выстрелил в ее сторону, пуля попала в голову. Подчеркивается, что на поведении сказалось его эмоциональное состояние.

Ранее о последнем разговоре с убитой рассказал ее брат. По его версии, пара поссорилась из-за ревности со стороны Соколова.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга