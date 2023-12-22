Историк Багдасарян: Россия давно погасила "золотой" долг перед Румынией

Вардан Багдасарян напомнил о прошлой политике Бухареста.

В мире становится модно требовать компенсации за различные исторические события. Аналогичную Румынии политику сейчас проводят и польские власти. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360" сделал политолог, доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор МГУ Вардан Багдасарян. Ранее Европейский парламент потребовал от Москвы вернуть Румынии ее золотой запас и другие ценности, вывезенные на территорию Российской империи во время Первой мировой войны "для защиты от разрушения". Согласно подсчетам европейцев, в общей сложности в России могло находиться более 90 тонн драгоценного металла.

Российский историк заметил, что Румыния своим офиальным заявлением заставила еще раз вспомнить мировую историю и тот факт, что многие европейские страны были пособниками нацизма. Он подчеркнул, что подарок Москвы оказался кратно больше той суммы, которая равнялась румынскому золоту 1916 года. Несмотря на это Румыния не поменяла своих привычек, поэтому во Второй мировой войне стала союзником гитлеровской Германии, разделив с Берлином ответственность за все преступления.

Историк напомнил о том, что в Румынии ранее фактически фиксировался фашистский режим. По многочисленным свидетельствам, на советской территории зверства со стороны румынского населения зачастую затмевали то, что творили там немцы. В частности, Румыния захватила возвращенную Советскому Союзу по итогам событий 1939–1940 годов Молдавию, а также участвовала в оккупации украинских земель. После завершения боевых действий страна приняла социалистический курс. По парижскому договору от 1947 года Бухарест был обязан выплачивать репарации за преступления, однако СССР простил эту задолженность.

Если мы посчитаем суммы, которые простили Румынии, суммы, на которые ей передали ценности в 1935–1936 годах, вспомним ту огромную материальную помощь, которую оказывал СССР, то окажется, что стоимость вывезенного золота давно и с лихвой погашена Вардан Багдасарян, эксперт

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Фото:Piter.tv