"Ленфильм" отпразднует 110-летие показом фильма "Дворец и крепость"

Немой фильм основан на романе Ольги Форш "Одеты камнем" и повести Павла Щеголева "Таинственный узник".

Киностудия "Ленфильм" отметит свое 110-летие особым событием - показом немого фильма "Дворец и крепость", который был снят на Каменноостровском проспекте. Картину представят в киноцентре 5 марта в сопровождении живой музыки. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

Фильм "Дворец и крепость" основан на романе Ольги Форш "Одеты камнем" и повести Павла Щеголева "Таинственный узник". Он рассказывает о судьбе юнкера Михаила Бейдмена, который провел большую часть своей жизни в тюрьме Петропавловской крепости.

Презентацию фильма проведет киновед, историк кино и режиссёр Александр Поздняков.

Ранее мы сообщили о том, что режиссер Эмир Кустурица снимет в Петербурге фильм по двум романам Достоевского.

Фото: "Ленфильм"