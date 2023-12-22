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Режиссер Эмир Кустурица снимет в Петербурге фильм по двум романам Достоевского
Вчера, 22:49
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Режиссер Эмир Кустурица снимет в Петербурге фильм по двум романам Достоевского

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Своей задумкой режиссер поделился в рамках просветительского марафона "Знание. Первые".

Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снять фильм "Преступление без наказания", соединив сюжеты романов Ф. М. Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание", в Петербурге. Об этом пишет ТАСС 4 марта.

Следующий фильм, который я буду в России снимать – в Санкт-Петербурге и в Сибири – "Преступление без наказания". Это такая комбинация "Идиота" и "Преступления и наказания.

Эмир Кустурица, режиссер

Своей задумкой режиссер поделился в рамках просветительского марафона "Знание. Первые", который проходит на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Помимо этого, Эмир Кустурица назвал фильм Михаила Локшина по роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" одним из лучших произведений в мире.

Ранее мы рассказывали о том, что в киноцентре "Ленфильм" состоялся спецпоказ драмы "Русские сны".

Фото: Википедия

Теги: съемки фильма в петербурге, эмир кустурица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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