В киноцентре «Ленфильм» состоялся спецпоказ драмы «Русские сны»

О смысле и особенностях фильма рассказал режиссер Антон Елисеев.

"Русские сны" — полнометражная дебютная работа уральского режиссера Антона Елисеева. Картина снята по пьесе современного драматурга Романа Козырчикова "Русская сказка". Фильм повествует о мальчике Коле, чья мама умирает. На некоторое время ребенок попадает в детский дом, но позже сотрудник социальной службы отвозит его в глухую деревню к набожной бабушке, считающей, что весь их род проклят.

В новой обстановке Коля испытывает отвращение: ему противны бабушка с ее липкой кожей, назойливая соседка и полицейский-пьяница. Подросток также знакомится со своим братом Ваней. О его существовании Коля даже не догадывался. Вместе они начинают ждать отца, который вот-вот должен выйти из тюрьмы.

Режиссер показывает контраст русской деревни. Зритель видит как картины счастливого детства — мальчиков и девочек, весело катающихся с горки, искренне удивляющих трактору и играющих друг с другом на фоне зимних пейзажей, так и алкоголизм, мир бывших уголовников, насилие, равнодушие, хамство и бесцельное существование героев.

Связующее звено между сценами фильма — это поезд. Под громкий стук его колес Коля постоянно вспоминает, будто бы во сне, как в детстве он пробирался через вагоны, пытаясь найти свою маму. Но вместо нее встречал пьяных дембелей, заставляющих мальчика пить и издевающихся над ним, пошлую проводницу и других людей.

"С 5 до 13 лет я жил в русской деревне. В ней прошло мое детство. В фильме показано именно то, что я видел сам. Изначально в истории не было ни упоминаний поезда, ни каких-либо слов о снах. Но я добавил их. Поезд — это коллективная память. Думаю, каждый из нас хотя бы раз ездил на нем и видел образы тех людей, которые воссозданы в кинокартине. Поезд близок и знаком всем, а также добавляет кинокартине динамику". Режиссер Антон Елисеев.

В фильме нет положительных героев. Каждый из них вызывает отторжение: Коля грубит окружающим и разбивает одному из них нос, социального работника совершенно не интересует судьба мальчика — он стремится поскорее избавиться от него, Ваня убивает собственного отца, похороны которого для соседки и полицейского — это лишь очередной повод выпить.

Главная проблема кинокартины — взаимоотношения отца и сыновей. Мальчики ждут папу, хотя именно он виновен в смерти их матерей. Финал построен на контрасте: Ваня убивает отца, а Коля вспоминает о том, как папа играл с ним, обнимал его. Эта сцена — показатель того, чего подростку так не хватало. В глубине души он мечтал об отцовской любви. Однако счастливое воспоминание героя — несбыточный сон, фальш, то, чего никогда не существовало. В реальности же отец жестоко избивал его и ушел из семьи.

В конце фильма Коля понимает, что нужно покинуть деревню и жить дальше. Ваня уговаривает его остаться. Однако мальчик уже бежит в сторону поезда, символизирующего движение вперед.

Анна Гибова, Дарья Никитина.

Видео: Piter. TV.