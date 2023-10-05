Съёмки фильма ограничат движение по Благовещенскому мосту

27 октября в Северной столице закроется движение троллейбуса № 12 и автобусов № 6 и 100.

В воскресенье, 27 октября, будет закрыто движение общественного транспорта по Благовещенскому мосту в период с 10:00 до 13:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Причина закрытия движения: съёмки художественного фильма "Непреклонный возраст. Беспринципные". Спин-офф комедии рассказывает о Петре и Валентине Хадяковых, роли которых исполняют Николай Фоменко и Кристина Бабушкина.

Отмечается, что временные изменения вносятся в трассы автобусных маршрутов № 6 и 100, а также троллейбусного маршрута № 12.

Ранее Piter.TV сообщал, что КАД в Петербурге перекроют 12 раз за ночь для строительства трамвайной линии "Славянка" в ночь на 2 ноября.

Фото: Piter.TV