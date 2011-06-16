  1. Главная
Ремонт Благовещенского моста в Петербурге завершен
Сегодня, 12:42
Ремонт Благовещенского моста в Петербурге завершен

Для автомобилистов и общественного транспорта оставляли по четыре полосы.

В Петербурге за семь недель отремонтировали Благовещенский мост. Об этом сообщили в Смольном 15 сентября. 

Работы проводились поэтапно и без закрытия движения: сначала на полосах, которые ведут с Васильевского острова в центр, затем в обратном направлении. Для автомобилистов и общественного транспорта оставляли по четыре полосы. 

Переправа длиной 350 метров является второй по ширине среди разводных мостов в Северной столице. Во время ремонта специалисты сняли 14 тыс. "квадратов" старого покрытия и уложили новое. А в зоне разводных пролетов использовали более легкий литой асфальт. 

Следом пройдет ремонт Дворцового моста. 

Фото: пресс-служба Смольного 

