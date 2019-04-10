КАД в Петербурге перекроют 12 раз за ночь для строительства трамвайной линии "Славянка"

Всё произойдёт в ночь на 2 ноября.

Автомобилистов Санкт-Петербурга и гостей города предупредили о временных перекрытиях на КАД из-за строительства трамвайной линии "Славянка". Это один из самых долгожданных проектов в Северной столице.

Однако из-за работ съезд с Московского шоссе на внутреннее кольцо КАД придётся перекрыть 12 раз в ночь на 2 ноября. Как сообщили в пресс-службе Смольного, это нужно будет сделать для безопасности участников дорожного движения.

Продолжительность одного перерыва движения составит лишь 10 минут. Время перекрытия: 00:00 – 00:10; 00:30 – 00:40; 01:10 – 01:20; 01:40 – 01:50; 02:30 – 02:40; 03:00 - 03:10; 03:30 – 03:40; 04:00 – 04:10, 04:30 - 04:40; 05:00 – 05:10; 05:30 – 05:40, 06:00 - 06:10.

Ранее Piter.TV сообщал, что власти Петербурга утвердили четыре новых проекта по расширению дорожной сети.

Фото: Piter.TV