В Кронштадте в ночь с четверга на пятницу перекроют КАД

Ограничения движения будут действовать с 2-х до 5-ти часов ночи.

В ночь с четверга на пятницу в Кронштадте будет полностью перекрыт сквозной проезд по внешнему и внутреннему кольцу КАДа. Работы с целью реконструкции транспортной развязки начнутся в 02:00 и продлятся примерно 3 часа, – следует из сообщения пресс-службы Дирекции КЗС.

В ходе проводимых работ будет изменена схема организации дорожного движения по КАДу. Согласно новому плану, в будущем движение по трассе в зоне проведения реконструкции будет осуществляться по внешнему кольцу.

Перекрытие движения по внутреннему кольцу КАД (Невская сторона) будет проводиться перед въездом в тоннель судопропускного сооружения С-1, на дублере, в районе АЗС "Роснефть" и выезде с форта "Константин". Выезд из Кронштадта в сторону п.Бронка и п.Горская будет осуществляться без ограничений. Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"

Ранее стало известно, что в ночь с 25-го на 26-е сентября будет временно перекрыто движение по федеральной трассе "Скандинавия".

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"