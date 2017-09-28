На развязке КАД с Гостилицким шоссе закроют два съезда

Ночь с четверга на пятницу водителей ждет перекрытие двух съездов на развязке КАД и Гостилицкого шоссе. Рабочие будут проливать швы битумом.

Припозднившихся автомобилистов ждет сюрприз на пересечении кольцевой автодороги и Гостилицкого шоссе. В ночь с четверга на пятницу, 28 и 29 сентября, тут закроют два съезда. На съезде с внутреннего кольца КАД в сторону Ленобласти и съезде с внешнего кольца в сторону города будут проливать швы битумом. Недавно на 103 км внутреннего кольца и 38 км внешнего прошли ремонтные работы по замене покрытия.

"Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД" - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Место работы будет обнесено водоналивными барьерами и световой сигнализацией.