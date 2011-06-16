Съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД полностью перекроют 12 июня

Ограничения связаны с работами по монтажу карнизных блоков.

В среду, 7 июня, в ФКУ УПРДОР "Северо-Запад" сообщили о том, что съезд с улицы Парашютной на внешнее кольцо КАД перекроют 12 июня с 01:00 до 05:00.

Ограничения связаны с работами по монтажу карнизных блоков, которые выполняются в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД.

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Смонтируют и сигнальные фонари дежурного освещения.

Фото: ФКУ УПРДОР "Северо-Запад"