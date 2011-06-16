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Съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД полностью перекроют 12 июня
Сегодня, 18:45
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Съезд с Парашютной улицы на внешнее кольцо КАД полностью перекроют 12 июня

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Ограничения связаны с работами по монтажу карнизных блоков.

В среду, 7 июня, в ФКУ УПРДОР "Северо-Запад" сообщили о том, что съезд с улицы Парашютной на внешнее кольцо КАД перекроют 12 июня с 01:00 до 05:00.

Ограничения связаны с работами по монтажу карнизных блоков, которые выполняются в рамках строительства путепровода над проезжей частью КАД.

На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Смонтируют и сигнальные фонари дежурного освещения.

Фото: ФКУ УПРДОР "Северо-Запад"

 

Теги: дорожные ремонтные работы, ограничения движения на кад, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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