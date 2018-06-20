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Последний участок для "Чижика" будет построен к августу 2019
Сегодня, 8:13
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lesjasap

Последний участок для "Чижика" будет построен к августу 2019

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Линия для трамвая пройдет от Коммуны до Ржевки.

В Красногвардейском районе к концу августа достроят последний участок для трамвая "Чижик". Об этом сообщила пресс-служба подрядчика - "Транспортной концессионной компании". Специалисты заявили, что получили от Госстройнадзора разрешение на создание объекта. Продление путей начнется от улицы Коммуны и завершится около железнодорожной станции "Ржевка".

Это финальный участок, по которому ожидалось разрешение на строительство. На остальных участках (Ириновский проспект и улица Потапова) уже полным ходом идут работы: перекладываются подземные коммуникации, ведется устройство земляного полотна трамвайных путей и кабельной канализации, на отдельных участках начался монтаж фундаментов опор контактной сети и рельсошпальной решётки

комментируют в ТКК.

Отметим, что участок будет введен в эксплуатацию к началу сентября.

Фото: Piter.tv

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Теги: госстройнадзор, строительство трамвайной линии, ткк, улица коммуны, чижик
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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