Последний участок для "Чижика" будет построен к августу 2019

Линия для трамвая пройдет от Коммуны до Ржевки.

В Красногвардейском районе к концу августа достроят последний участок для трамвая "Чижик". Об этом сообщила пресс-служба подрядчика - "Транспортной концессионной компании". Специалисты заявили, что получили от Госстройнадзора разрешение на создание объекта. Продление путей начнется от улицы Коммуны и завершится около железнодорожной станции "Ржевка".

Это финальный участок, по которому ожидалось разрешение на строительство. На остальных участках (Ириновский проспект и улица Потапова) уже полным ходом идут работы: перекладываются подземные коммуникации, ведется устройство земляного полотна трамвайных путей и кабельной канализации, на отдельных участках начался монтаж фундаментов опор контактной сети и рельсошпальной решётки комментируют в ТКК.

Отметим, что участок будет введен в эксплуатацию к началу сентября.

Фото: Piter.tv