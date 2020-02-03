Благовещенский мост в Петербурге полностью откроют для движения 15 сентября

Ремонт Благовещенского моста завершат к середине сентября без перекрытия.

В Санкт-Петербурге ремонт Благовещенского моста планируется завершить к 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На первом этапе подрядчик обновил 7 тыс. м² покрытия на полосах от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной и заменил 61 погонный метр деформационных швов из 122. На разводных пролетах моста уложен усиленный слой литого асфальта для равномерного распределения нагрузки транспорта.

21 августа стартовал второй этап, включающий ремонт полос в обратном направлении. На объекте уже перенастроили работу светофоров, движение для пешеходов сохранено. До конца ремонта планируется заменить 14 тыс. м² дорожного покрытия.

Благовещенский мост является одной из ключевых транспортных магистралей города, ежедневно через него проезжает около 40 тыс. автомобилей. Работы ведутся без полного перекрытия движения, чтобы снизить неудобства для жителей.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"