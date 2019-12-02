Исторический особняк на Каменоостровском станет гостиницей

Арендатор получил объект на 49 лет, пообещав отреставрировать здание.

На Каменноостровском проспекте появится еще одна гостиница. Чиновники разрешили предпринимателю разместить заведение на территории исторического особняка. В ближайшие 49 лет инвестор сможет пользоваться зданием. Таким образом дом остается в собственности города. Об этом заявили в пресс-службе Комитета по инвестициям днем 5 февраля.

Известно, что арендатором стала компания "Асгард". Она получила здание особняка Игеля. Соглашение со Смольным заключено несколькими условиями. В частности, организацию обязали заняться реставрацией объекта культурного наследия. В проект будет вложено минимум 300 миллионов рублей.

"Асгард" планирует создать отель с 48 номерами не ниже трехзвездного статуса.

Ранее Piter.tv писал о том, что особняк Челищева погибает в пяти минутах ходьбы от Законодательного Собрания.

Фото: citywalls