  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Исторический особняк на Каменоостровском станет гостиницей
Сегодня, 6:00
40
lesjasap

Исторический особняк на Каменоостровском станет гостиницей

0 0

Арендатор получил объект на 49 лет, пообещав отреставрировать здание.

На Каменноостровском проспекте появится еще одна гостиница. Чиновники разрешили предпринимателю разместить заведение на территории исторического особняка. В ближайшие 49 лет инвестор сможет пользоваться зданием. Таким образом дом остается в собственности города. Об этом заявили в пресс-службе Комитета по инвестициям днем 5 февраля. 

Известно, что арендатором стала компания "Асгард". Она получила здание особняка Игеля. Соглашение со Смольным заключено  несколькими условиями. В частности, организацию обязали заняться реставрацией объекта культурного наследия. В проект будет вложено минимум 300 миллионов рублей.

"Асгард" планирует создать отель с 48 номерами не ниже трехзвездного статуса. 

Ранее Piter.tv писал о том, что особняк Челищева погибает в пяти минутах ходьбы от Законодательного Собрания.

Фото: citywalls

Теги: гостиница, исторический обосняк, каменоостровский проспект, особняк игеля
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии