Исторический особняк на Каменоостровском станет гостиницей

На Каменноостровском проспекте появится еще одна гостиница. Чиновники разрешили предпринимателю разместить заведение на территории исторического особняка. В ближайшие 49 лет инвестор сможет пользоваться зданием. Таким образом дом остается в собственности города. Об этом заявили в пресс-службе Комитета по инвестициям днем 5 февраля.
Известно, что арендатором стала компания "Асгард". Она получила здание особняка Игеля. Соглашение со Смольным заключено несколькими условиями. В частности, организацию обязали заняться реставрацией объекта культурного наследия. В проект будет вложено минимум 300 миллионов рублей.
"Асгард" планирует создать отель с 48 номерами не ниже трехзвездного статуса.
Ранее Piter.tv писал о том, что особняк Челищева погибает в пяти минутах ходьбы от Законодательного Собрания.
Фото: citywalls
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