Заброшенный особняк Игеля на Каменноостровском станет гостиницей

Реконструкция здания может занять шесть лет.

В Смольном решили судьбу заброшенного особняка Игеля на Каменноостровском. Здание в доме 58-60 под литерой А , в настоящий момент обжитое бездомными, превратится в гостиницу. В понедельник, 2 декабря,на рабочем совещании в Смольном одобрили текст концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации здания.

Особняком займется ООО "Асгард", как единственная организация, подавшая соответствующую заявку. Кроме упомянутого здания компания возьмется еще и за Дом А. Е. Вяземского, вся работа обойдется в 300 миллионов рублей. Реконструкция перестроит заброшенный особняк в трехзвездочную гостиницу с номерным фондом более 46 номеров.

Кроме того, в год компания будет платить городу более двух миллионов рублей на этапе эксплуатации арендную плату за землю. Соглашение заключено на 49 лет, а на саму реконструкцию отводят шесть лет. Большой срок на работу берут с учетом необходимого историко-культурного обследования особняка и разработки проекта.

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Фото: citywalls