Усадьба Петра Багратиона в Пушкине стала региональным памятником

У архитектурного ансамбля богатая история.

Комитет по по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признал усадьбу Петра Багратиона в Пушкине памятником регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Ансамбль на углу Захаржевской улицы и Павловского шоссе включает в себя деревянный дом, флигель из каменной и деревянной частей, а также сад. Главный дома оформлен в традициях поздней эклектики с модерновыми элементами. Флигель на редкость хорошо сохранился как служебная деревянная постройка второй половины позапрошлого века. В саду при усадьбе сохранились старинные деревья и аллеи, но исторический вид сада испортили новые фонтан, детская площадка и автобусная остановка.

Племянник героя Отечественной войны 1812 года, Петр Багратион приобрел усадьбу в 1848 году. Сам он был ученым и государственным деятелем. За свои исследования гальванических методов в инженерии получил значимый орден. Его крупнейшее достижение – разработка способа добычи золота из руды посредством цианирования.

Черед нескольких продаж усадьбы перевел ее в 1894 году к новому хозяину – княжескому роду Чавчавадзе, деятелям культуры и военным. После революции усадьба стала лабораторией цитологии Всероссийского института растениеводства, руководил которой ученый-генетик Левитский. В перод Великой Отечественной войны усадьба разделилась на здание под детские ясли и строительно-монтажное управление. Дальше дом становился общежитием и мастерскими больницы и штабом войсковой части.

С 1995 года в усадьбе располагается Центр международного молодежного содружества. Флигель же находится в частной собственности.

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Фото: пресс-служба КГИОП