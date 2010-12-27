В Петербурге появилась мемориальная доска Геннадию Селезневу

Память государственного деятели и профессора увековечили на стенах СПбГУ.

Сегодня, 21 ноября, на фасаде Ректорского флигеля Санкт-Петербургского государственного университета появилась мемориальная доска Геннадию Селезневу. Доску в память о государственном деятеле и профессоре факультета журналистики СПбГУ повесили спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, представители ГосДумы и руководства СПбГУ и родственники Селезнева.

Место для памятника выбрали неслучайно: в 1968-1974 годах Селезнев отучился в этом университете на журналиста. Селезнев стал первым журналистом, память которого увековечили таким образом. В ходе торжественной речи Макаров отметил, что Госдума по сей день работает, опираясь на традиции Селезнева. Деятель возглавлял структуру с 1996 по 2003 год.

Также мы рассказывали, что Путин откроет памятник Даниилу Гранину 27 ноября.

Фото: пресс-служба ЗакСа