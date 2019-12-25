Источники рассказали, чем будет отличаться второй С-70 "Охотник"

Дрон изготавливается в НАЗ.

Источники рассказали, чем будет отличаться второй тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник". Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас образец создается на базе Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Сразу после этого начнется этап наземных испытаний БПЛА, включающий запуски двигателя, проверки бортовых систем и агрегатов аппарата, рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе и многое другое. источник агентства

Эксперт напомнил, что первый "Охотник" для разработчиков больше являлся экспериментальным устройством или демонстратором имеющихся технологий, то второй нужен в качестве образце предсерийного аппарата. В небо беспилотник должен быть запущен к концу текущего или началу следующего года.

Ударный беспилотник "Гром" будет оснащен высокоточными ракетами Х-38.

Фото: Минобороны России