Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко

Сотрудник СБУ назвал сумму выполнения "заказа" на Александра Захарченко.

Источник рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, сколько заплатили убийце первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. За это преступление руководство Службы безопасности Украины передало исполнителю пять миллионов рублей. Эти данные получены из телефонного разговора, который состоялся между сотрудниками СБУ (организаторами): Александром Киященко и его агентом.

Чтобы ты понимал, за "Захарку" заплатили 5 миллионов рублей, отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов - это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. телефонный разговор

Напомним, что ранее представители силовой структуры Луганской Народной Республики заявили о том, что перехвачен телефонный разговор сотрудника СБУ Александра Киященко с его агентом. В нем стороны раскрывают детали убийства лидера ДНР. Трагедия с Александром Захарченко произошла 31 августа 2018 года. Мужчина погиб в результате взрыва в кафе "Сепар", произошедшего в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости