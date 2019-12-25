Первый пуск "Посейдона" запланирован на осень 2020 года.

Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов". Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Специалист объяснил, что осенью 2020 года будет проведен первый пуск беспилотного подводного аппарата. Устройство запустят с борта АПЛ "Белгород". Эта подводная лодка является первым носителем "Посейдонов".

Эксперт напомнил, что на данный момент готового собранного "Посейдона" в РФ еще нет. Аппарат проходит испытания отдельных узлов и агрегатов.

Напомним, что АПЛ "Белгород" считается экспериментальной подводной лодкой для "Посейдонов". Она создана по проекту 949А "Антей". Субмарина спущена на воду в апреле прошлого года на "Севмаше" в Северодвинске. В ближайшее время военные спустят на воду АПЛ "Хабаровск", которая является первым штатным носителем "Посейдонов". Испытания подлодки продлятся около двух лет.

Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".