Исследователи в США вскрыли найденную в пьедестале статуи Ли капсулу времени

В основании конной статуи генерала ли находился цинковый ящик.

Исследователи в США вскрыли найденную в пьедестале статуи генерала Роберта Ли капсулу времени. Специалисты изучили объект, найденный в пьедестале демонтированное ранее конной статуи генерала. Она была спрятана в памятнике города Ричмонд, расположенного в штате Вирджиния.

Известно, что капсула представляет из себя коробку, изготовленную из свинца. Ее долгое время не могли вскрыть, но затем операция прошла успешно. Внутри капсулы оказались три книги, серебряная монета, конверт. Послание для потомков хранилось на протяжении более 130 лет - с момента установки памятника (это произошло в 1890 году).

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В настоящее время не уточняется, какие именно сведения содержали найденные книги. Все они пострадали из-за воды. Перед изучением экспертам предстоит привести из в надлежащий вид. В СМИ заметили, что в списке найденных предметов была Библия, пуля, символ масонства (циркуль и наугольник), а также отчеты из торговой палаты штата.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости