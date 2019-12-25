В США назвали причину, которая делает человека жертвой редкой формы слабоумия.

Исследователи обнаружили редкую генетическую форму деменции. Об этом сообщили американские ученые Медицинской школы имени Перельмана при Пенсильванском университете в публикации для издания Science. Специалисты изучили биологические образцы умершего человека, который страдал от неидентифицированной формы слабоумия. У пациента нашлось нейродегенеративное поражение мозга, связанное с мутацией в гене. В результате в организме заблокировалось кодирование белка VCP. В свою очередь эта проблема спровоцировала заболевание, которое получило название вакуолярная тауопатия (VT).

Речь идет о мутации, которая нарушает способность белков разрывать агрегатные связи в клетках мозга. Носители VCP-мутации могут становиться жертвами редкой формы слабоумия Эдвард Ли, доктор медицинских наук

Эксперт уточнил, что данное открытие важно, так как благодаря ему лучше становятся понятны вопросы природы деменции. Исследование поможет разработать новые методы лечения слабоумия. Авторы работы уверены, что активность белка VCP можно усилить. В этом случае белковую структуру можно применить для лечения болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

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