Исследователи СПБГУ обнаружили первый пример скрещивания далеких видов бабочек

Это исследование, проведенное СПБГУ и Зоологическим институтом РАН, поставило под вопрос представление об эволюции живых организмов.

В Петербурге исследователи СПБГУ обнаружили, что генеалогически далекие виды бабочек Melitaea didyma и M. Acentria иногда скрещиваются между собой. В своей работе они проанализировали 27 геномов бабочек-шашечниц трех видов. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ 15 августа.

Общий предок этих бабочек существовал не менее 5 млн лет назад. То есть два вида крылатых связывает между собой то же, что современного человека и шимпанзе. Это исследование, проведенное СПБГУ и Зоологическим институтом РАН, поставило под вопрос представление об эволюции живых организмов.

Специалисты выяснили, что межвидовая гибридизация позволяет бабочкам сохранять генетическое разнообразие и повышать шансы на выживание. Иначе говоря, за счет скрещивания с дальним родственником бабочки-ацентрии "подпитываются" генетическим материалом.

Владимир Лухтанов, профессор СПбГУ, главный научный сотрудник Зоологического института РАН, рассказал, что это открытие перевернет представление об эволюции как о "ветвящемся дереве".

Такое ощущение, что мы находимся на этапе смены научной парадигмы. Биологи долгое время были убеждены, что эволюцию живых существ можно представить в виде ветвящегося дерева. Возможно, эта метафора не вполне верна и скоро будет отброшена. Межвидовая гибридизация приводит к тому, что эволюцию более правильно представлять в виде сети жизни, - рассказал профессор Лухтанов.

По словам Лухтанова, обнаружение малоизученного механизма природного механизма "позволяющий поддерживать генетическое разнообразие, может иметь значение для разработки общей стратегии сохранения самых разных видов живых организмов".

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