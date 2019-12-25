Аппараты запущены при помощи ракеты "Чанчжэн-6" с космодрома Тайюань.

Китай успешно запустил два малых телекоммуникационных спутника Beta. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на Национальную корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC). Оба аппарата успешно вышли на околоземную орбиту. Они необходимы для предоставления мультимедийных услуг населению.

Запуск в космос осуществлен в 19:01 по местному времени (в 14:01 по московскому времени). Спутники направились на ракете-носителе CZ-6 ("Чанчжэн-6") с космодрома Тайюань. Стартовая площадка находится в провинции Шаньси на севере КНР. Запуск стал для ракет серии 382-ым по счету.

В CASC уточнили, что в текущем году Пекин осуществит как минимум 40 запусков, что позволит государству побить собственный национальный рекорд. За июль специалисты вывели на орбиту Земли космические аппараты шесть раз.

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