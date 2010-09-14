Учёные исследуют дно заповедной зоны Ладожского озера

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника исследуют заповедную зону Ладожского озера. За жизнью обитающих на дне рыб и организмов следят при помощи дрона. Об этом сообщил сотрудник заповедника Дмитрий Васильев в беседе с Spb.aif.ru.
Напомним, что недавно исследователь разместил первое видео, заснятое дроном под водой Ладоги.
Мы хотим проверить, поможет ли нам дрон в изучении видового состава рыб и мест их нереста. Также мы погружаемся в воду в поиске донных животных, таких, как, например, раки, без изъятия их из естественной среды. Так как это наш первый запуск дрона в реальных условиях заповедной части Ладоги, то задачи будут ставиться по мере понимания его возможностей.
Дмитрий Васильев, сотрудник Нижне-Свирского государственного заповедника
Ранее мы сообщили о том, что на Белое озеро в Гатчине выпустили две пары лебедей.
Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник
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