Учёные исследуют дно заповедной зоны Ладожского озера

За жизнью обитающих на дне рыб и организмов следят при помощи дрона.

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника исследуют заповедную зону Ладожского озера. За жизнью обитающих на дне рыб и организмов следят при помощи дрона. Об этом сообщил сотрудник заповедника Дмитрий Васильев в беседе с Spb.aif.ru.

Напомним, что недавно исследователь разместил первое видео, заснятое дроном под водой Ладоги.

Мы хотим проверить, поможет ли нам дрон в изучении видового состава рыб и мест их нереста. Также мы погружаемся в воду в поиске донных животных, таких, как, например, раки, без изъятия их из естественной среды. Так как это наш первый запуск дрона в реальных условиях заповедной части Ладоги, то задачи будут ставиться по мере понимания его возможностей. Дмитрий Васильев, сотрудник Нижне-Свирского государственного заповедника

Ранее мы сообщили о том, что на Белое озеро в Гатчине выпустили две пары лебедей.

Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник