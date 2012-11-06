Подводный мир Ладожского озера впервые запечатлел дрон

Полученные кадры помогают проследить за обитателями глубоководья, а также полюбоваться на скрытые в песке водные растения.

Сотрудник Нижне-Свирского государственного заповедника Дмитрий Васильев заснял подводный мир Ладожского озера со специального дрона. Как сообщили в группе заповедника ВКонтакте, подобная съёмка производилась впервые.

Полученные кадры помогают проследить за обитателями глубоководья, а также полюбоваться на скрытые в песке водные растения.

Добавим, что подводный дрон можно использовать для решения нескольких задач, в частности, с его помощью можно вести поиск затонувших кораблей.

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Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник