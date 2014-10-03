Молодая медведица во Всеволожском районе активно ищет себе жениха

Она попала в видеоловушку.

В Ленобласти у медведей заканчивается период брачных отношений. Однако, в видеоловушку автора блога "Каждой твари по паре" Павла Глазкова попалась молодая медведица, которая, похоже, не нашла себе жениха.

Она словно шла по следу. А выйдя на поляну, внимательно обследовала все вокруг. Особый интерес молодой невесты вызвали стволы деревьев. Во время брачного периода, который у медведей длится весь июнь и заканчивается в начале июля, самцы активно метят свою территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев и делают "закусы", т.е. зубами надламывают ветки. Павел Глазков, биолог

Как отметил биолог, медведица, возможно, теперь вышла на следовую тропу своего жениха. После этого она стремительно рванула в лесную чащу. Поэтому можем только пожелать ей удачи в делах сердечных.

А весной многодетная медвежья семья из Нижне-Свирского заповедника снова попала в объектив.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков