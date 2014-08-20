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На Белое озеро в Гатчине выпустили две пары лебедей
Сегодня, 13:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Белое озеро в Гатчине выпустили две пары лебедей

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Все желающие смогут прийти и познакомиться с новыми жителями Белого озера. 

Во Дворцовом парке в Гатчине сотрудники музея-заповедника выпустили на Белое озеро две пары лебедей. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

Птицы приехали из подмосковного города Чехова, где жили в небольшом питомнике. Первые два лебедя стремительно выпорхнули из деревянных коробов, вторая, более взрослая пара вошла в воды озера степенно и чинно.

Все желающие смогут прийти и познакомиться с новыми жителями Белого озера. 

В июне стало известно, что у Кронштадтской дамбы лебеди-шипуны ожидают появления потомства.

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Фото: ВКонтакте/ Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"

Теги: белое озеро, гатчина, лебеди
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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