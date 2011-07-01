Сначала в Кронштадте гнездилась одна пара. А в этом году рекордное количество – 4 пары.

У Кронштадтской дамбы лебеди-шипуны ожидают появления потомства, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

Еще несколько лет назад мы и подумать не могли, что в Санкт-Петербурге будут гнездиться лебеди! Но, неожиданно для ученых, эти удивительные птицы облюбовали тростниковые заросли у кронштадтской дамбы – и вот уже седьмой год подряд выводят здесь потомство! Павел Глазков, биолог

Сначала в Кронштадте гнездилась одна пара. А в этом году рекордное количество – 4 пары, и еще несколько одиночных птиц. Лебеди-шипуны, как и другие лебеди, пары образуют на всю жизнь. А прожить в природе они могут до 25 лет. Смена партнера возможна только в случае гибели одной из птиц.

В пруд Летнего сада 20 мая выпустили пару лебедей – Елисея и Любаву.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков