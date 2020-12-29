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Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей
Сегодня, 10:23
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matveyvn

Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей

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Полноценный выход из пандемии не будет возможен без полноценного внимания к оказанию психологической помощи.

Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей. Об этом рассказала официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что в мире вырос спрос на психотерапевтов.

Вуйнович рассказала, что исследование ВОЗ о воздействии пандемии коронавируса показало, что 93% из 130 стран, участвовавших в нём, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, которые связываются с употреблением психоактивных веществ.

При этом спрос на психотерапевтическую помощь вырос. Вуйнович подчеркнула, что полноценный выход из пандемии не будет возможен без полноценного внимания к оказанию психологической помощи людям и укрепления психологического здоровья.

Представитель ВОЗ отметила, что в этом вопросе также важно уделить время профилактике.

Ранее мы писали, что ущерб от национализма в области вакцин от коронавируса может стоить мировой экономике $9,2 триллиона.

Фото: pixabay.com

Теги: воз, вуйнович, психологическая помощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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