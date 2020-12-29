Полноценный выход из пандемии не будет возможен без полноценного внимания к оказанию психологической помощи.

Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей. Об этом рассказала официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович. Она подчеркнула, что в мире вырос спрос на психотерапевтов.

Вуйнович рассказала, что исследование ВОЗ о воздействии пандемии коронавируса показало, что 93% из 130 стран, участвовавших в нём, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, которые связываются с употреблением психоактивных веществ.

При этом спрос на психотерапевтическую помощь вырос. Вуйнович подчеркнула, что полноценный выход из пандемии не будет возможен без полноценного внимания к оказанию психологической помощи людям и укрепления психологического здоровья.

Представитель ВОЗ отметила, что в этом вопросе также важно уделить время профилактике.

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