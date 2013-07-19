Военные использовали во время учений Gravity Jet Suit.

Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео. Ролик опубликован морским спецназом Нидерландов. Верные первые презентовали работу устройства, получившего название Gravity Jet Suit во время военных учений.

На кадрах виден взлет одного из солдат при помощи реактивного ранца. Мужчина пролетел над морем, а после "приземлился" на корабль, выполняющий в рамках миссии роль вражеской цели. В Нидерландах уточнили, что при помощи ранца военные могут передвигаться как по суше, так и по воздуху.

Напомним, что ранец работает при помощи одного двигателя, который крепится к спине. Устройство также обладает несколькими менее мощными двигателями, которые крепятся к рукам человека. Полет может длиться на протяжении 5-10 минут. При этом максимальный разгон составит 137 км в час.

Студент из Великобритании изобрел подводный 3 D реактивный ранец.

Фото: Pixabay.com