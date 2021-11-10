Гендиректор считает проект SpinLaunch успешным.

Испытания космической пращи показали на видео. Американский проект SpinLaunch разместил в Интернете ролик, на котором показано тестирование собственно установки по запуску ракет в космос. Устройство работает при помощи кинетической энергии. Разработчики заметили, что требуется разгонять ракеты до нужной скорости при помощи центрифуги. В свою очередь эта центрифуга находится в вакуумном пространстве. Это решение позволяет устранить турбулентность воздуха.

Напомним, что еще 22 октября опытная установка на частном коммерческом космодроме в Нью-Мексико разогнала небольшую ракету. Объект достиг скорости в несколько Махов. После этого ракета отправилась в космическое пространство. Заряду удалось достичь показателя по расчетной высоте. Это позволило главе организации рассказать журналистам об успехе миссии.

Проект SpinLaunch основатели не считают экологически чистым, но коммерчески выгодным. Соотношение полезной нагрузки и ракеты, необходимой для выведения ее на орбиту, составляет примерно 1:100. Значительная часть топлива тратится на преодоление земного притяжения, после чего сгорает в атмосфере, загрязняя ее. Уничтожается и сама ракета, что тоже негативно влияет на атмосферу.

США планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в 2025 году.

Фото и видео: YouTube / Paul Brand