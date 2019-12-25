Испания вышлет около 25 дипломатов России

Хосе Мануэль Альбарес рассказал, что список для высылки еще формируется.

Испания вышлет около 25 российских дипломатов. Об этом на пресс-конференции с местными журналистами объявил министр по внешней политике Хосе Мануэль Альбарес. Он подчеркнул, что персоны нон грата должны будут покинуть территорию королевства. Чиновник заметил, что в текущий момент страна завершает формирования "черного списка" сотрудников дипломатической миссии РФ. Правительство даст иностранцам несколько дней на выезд домой.

Я хочу объявить вам, что этим утром мы решили выслать из Испании российских дипломатов и персонал посольства РФ в Испании, которые представляют угрозу интересам безопасности нашей страны. Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании

Альбарес связал данное решение кабинета министров Испании с событиями, происходящими вокруг Украины. Глава местного МИД уточнил, что посол России в Мадриде Юрий Корчагин не входит в число дипломатов РФ, которые должны будут вернуться в Москву. Этот момент связан с тем, что страна хочет сохранить возможность дипломатического диалога и сохранить место собственного посла в Москве.

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