Испания открыла границы для некоторых вакцинированных туристов

Въезд в страну открыт для туристов, привитых одобренными ВОЗ и ЕМА.

Испания открыла границы для привитых туристов с понедельника, 7 июня. Но принимаются только вакцины одобренные Всемирной организацией здоровья и Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA): Pfizer, Modern, AstraZeneca и Janssen, а также китайские Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Об этом сообщает RTVE.

Для въезда в страну нужно предъявить подтверждение того, что последняя доза была получена не менее чем за 14 дней до текущей даты. Приказ об этом подготовили министерства здравоохранения и внутренних дел. При этом Испания закрыта для приезжающих из Бразилии, Индии и Южной Африки из-за высокого уровня заболеваемости новыми штаммами COVID-19 в этих странах.

На территорию государства можно будет въехать, сделав тест на антитела, одобренные ЕС. Ранее принимались только ПЦР-тесты.

Прибывающие в Испанию воздушным и морским путем пассажиры должны предварительно заполнять форму медицинского контроля через веб-сайт или приложение Spain Travel Health. После заполнения выдается QR-код, который надо будет предъявлять перед посадкой и после прибытия.

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