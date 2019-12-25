Азербайджан открывает границы для россиян с 10 июня

От туристов потребуется ПЦР-тест и справка перенесенном коронавирусе или вакцинации.

Власти Азербайджана открыли страну для российских туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте, въехать в страну могут только привитые граждане или переболевшие коронавирусом. Попасть в страну можно уже с 10 июня.

Для въезда в страну россиянам нужно будет сдать ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до поездки. Кроме этого туристы должны будут предъявить справку о перенесенном коронавирусе или документ, подтверждающий вакцинацию.

Несовершеннолетние туристы будут допускаться в страну со справкой об отсутствии COVID-19.

Ранее Турция упростила правила въезда для вакцинированных россиян. Теперь туристы с сертификатом о прививке или справкой о перенесенном коронавиурсе могут не сдавать тест на ПЦР. Однако авиасообщение между Россией и Турцией всё ещё ограничено.

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