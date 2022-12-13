Испания надеется достичь в ЕС соглашения о закупках оружия для Украины

Педро Санчес выступил за отправку ВСУ вооружений и боеприпасов.

Испания надеется достичь в рамках Евросоюза соглашения о закупках оружия для Украины. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с финской коллегой Санной Марин сделал испанский премьер-министр Педро Санчес. Чиновник пояснил, что у стран регионального содружества в ближайшие недели будет время для того, чтобы достичь необходимого договора по совместным покупкам боеприпасов и техники для киевского режима.

В ближайшие несколько недель в Европейском совете у нас будет возможность, надеюсь, достичь соглашения о совместной закупке боеприпасов и артиллерии странами-членами ЕС, чтобы эти поставки быстрее достигли украинского правительства и вооруженных сил. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Напомним, что в феврале 2023 года глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес положительно прокомментировал предложение руководства Эстонии о реализации совместных закупок странами-членами ЕС вооружений для ВСУ. Политик полагает, что Мадрид детально рассмотрит этот вопрос.

Премьер Испании призвал к координации между союзниками после запроса Киева об истребителях.

Фото и видео: YouTube / Negocios TV