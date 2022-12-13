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Премьер Испании призвал к координации между союзниками после запроса Киева об истребителях

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Педро Санчес рассказал о просьбе Зеленского отправить ВСУ боевую авиацию.

Премьер-министр Испании призвал к координации между международными союзниками после запроса киевского режима об отправке истребителей для Вооруженных сил Украины. В ходе завершения первого дня специального саммита ЕС  в Брюсселе европейский политик Педро Санчес отметил, что глава Украины Владимир Зеленский передал партнерам из Евросоюза новый перечень с необходимой техникой и вооружением для борьбы в региональном конфликте.

Мы собираемся изучить все эти вопросы, поднятые президентом Зеленским. Но настаиваю прежде всего на координации между союзниками и единстве.

Педро Санчес, премьер-министр Испании

El País: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине.

Фото и видео:  Europa Press

Теги: военная помощь, всу, евросоюз, испания, истребители, педро санчес, саммит ес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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