El País: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине

Педро Санчес одобрил европейский план по отправке немецкой техники Киеву.

Журналисты из издания El País рассказали о том, что Испания присоединится к поставкам танков немецкого производства Leopard Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление СМИ сделали со ссылкой на собственные источники. Авторы отметили, что в арсенале национальной армии к текущему моменту насчитывается порядка 347 таких видов тяжелых вооружений. По мнению издания, премьер-министр Педро Санчес и правительство приняли постановление о поддержке европейского плана по оказанию военной помощи киевскому режиму. Такая позиция Мадрида обусловлена наличием договоренности по данному вопросу на общеевропейском уровне с международными партнерами.

Напомним, что летом 2022 года в испанской прессе появилась информация о том, что правительство страны изучает вопрос о возможной передаче Украине десяти танков Leopard. Однако в августе прошлого года власти Испании заявили о том, что эти боевые машины находятся в плохом состоянии, поэтому пока не могут быть переданы ВСУ.

В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса.

Фото и видео: YouTube / Europa Press