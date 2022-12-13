В Мадриде началась акция протеста против правительства Санчеса

Сантьяго Абаскаль стал единственным из лидеров оппозиции, кто лично принял участие в шествии.

В Мадриде началась акция протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса. Тысячи жителей Мадрида решили выйти на улицы города с транспарантами и плакатами, призывающими к отставке действующего кабинета министров, а также с национальными флагами. Известно, что данная акция организована по предложению нескольких местных ассоциаций, которых поддерживает правоцентристское движение "Народная партия", ультраправая партия "Голос" и левоцентристская "Граждане". Оппозиция требует от чиновников отказаться от замены статьи уголовного кодекса о "Бкнде", по которой было осуждено много руководителей каталонского процесса за независимость региона от властей страны. Решение кабмина привело к значительному смягчению наказания за это преступление. Местные жители считают, что Педро Санчес пошел на уступки сепаратистам и подвергает опасности конституционный строй и демократические ценности Испании. Также его обвиняют в неспособности уберечь страну от экономического кризиса, роста цен на энергетические носители, продукты питания.

Перед лицом худшего правительства за историю демократии, правительства лжи избирателям и темных договоров с врагами конституционного порядка и единства нации, мы пришли туда, куда и должны были прийти. Сантьяго Абаскаль, председатель Vox

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости