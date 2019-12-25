Искусственный интеллект поможет молодым ученым расшифровать рукописи Петра I

К анализу уникальных документов приступят уже в этом году.

Молодые ученые и разработчики займутся расшифровкой рукописей Петра I. В исследовании им поможет искусственный интеллект. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Уникальные рукописи вдохновили исследователей на то, чтобы помочь историкам расшифровать все материалы. За время своего правления император оставил огромное наследие. При этом у него была своеобразная манера письма, из-за чего прочесть и проанализировать рукописи достаточно сложно. Эту задачу ученым поможет решить искусственный интеллект.

Приступить к изучению рукописей хотят уже в этом году. Для этих целей будет проведен хакатон, в котором смогут принять участие все желающие молодые ученые и разработчики.

Ранее мы писали, что ученые из университета Петра Великого разрабатывают вакцину от коронавируса.

Фото: Википедия